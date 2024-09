Conselheiro vitalício do Palmeiras é suspenso por suspeita de assédio sexual contra menores

Sede Social do Palmeiras, em São Paulo (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 13:15 • São Paulo (SP)

O Palmeiras suspendeu por 90 dias o conselheiro vitalício Celso José Bellini após denuncias de assédio sexual contrata associadas menores de idade, dentro das dependências do clube social.

Presidente do clube, Leila Pereira assinou um documento para instauração de sindicância, que irá analisar e esclarecer a situação. Membro suplente do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), Bellini foi afastado de forma preventiva no último domingo (8).

De acordo com uma denúncia realizada pela Ouvidoria do Palmeiras, Celso teria abordado um grupo de cinco meninas e dois meninos em um elevador da sede social do clube. Posteriormente, teria assediado as menores de idade: "bem que poderiam fazer uma brincadeirinha".

Ciente da situação, Leila Pereira entrou em contato com familiares de uma das vítimas e determinou a suspensão de Celso José Bellini baseada em possíveis infrações previstas no artigo 33, inciso V, do Estatuto Social do clube.

- Tomei conhecimento da denúncia por meio da ouvidoria e imediatamente chamei para conversar os pais de uma das meninas que relataram o assédio. Fiquei chocada com o que ouvi e prometi a eles que este caso não vai ficar impune - afirmou Leila Pereira, em entrevista ao Ge.

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira entrou em contato com familiares de uma das vítimas (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

De acordo com a mandatária, Celso permaneceu frequentando o clube após o ocorrido. A ação motivou a suspensão preventiva.

- Pedi abertura de sindicância para a apuração dos fatos e tomei a decisão de suspender o conselheiro preventivamente porque, mesmo após esta denúncia gravíssima, ele seguiu frequentando o clube como se nada tivesse acontecido. Sou presidente do Palmeiras, sou mulher e não posso permitir que as meninas assediadas tenham contato dentro do clube com o homem que as assediou - finalizou.