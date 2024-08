Confronto entre Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil terá público reduzido? Entenda

(Foto: Divulgação/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 12:18 • Rio de Janeiro

Além de precisar tirar uma vantagem de dois gols do Flamengo, o Palmeiras terá mais uma dor de cabeça para o confronto da próxima quarta-feira (7), pela Copa do Brasil. O Allianz Parque, casa do Verdão, terá o Gol Norte fechado por conta da montagem de um show. Veja detalhes!

Shows no Allianz Parque

Os shows de Ney Matogrosso e da banda Forfun irão diminuir em cerca de 25% a capacidade do Allianz Parque. Nas últimas vezes que isso aconteceu, uma parte da Central Leste passou a garantir os benefícios do Gol Norte, setor mais barato do estádio.

Por que o Allianz Parque

O Allianz Parque, estádio do Palmeiras, fecha para shows porque ele é um espaço multiuso. Isso significa que, além de ser utilizado para partidas de futebol, o estádio também é aproveitado para eventos culturais, como shows de música, o que ajuda a maximizar sua utilização e gerar receita adicional para o clube.

Durante a realização de shows, é necessário fazer uma série de adaptações no estádio, como a montagem de palco, sistemas de som e iluminação, além de estruturas de apoio para o público. Essas modificações geralmente requerem que o espaço esteja fechado para outras atividades, como treinos e jogos de futebol, para garantir a segurança e a integridade tanto dos equipamentos quanto das instalações.