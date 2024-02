O Palmeiras finalizou nesta quarta-feira (14), a preparação para encarar o São Bernardo, no ABC Paulista, em jogo válido pela sétima rodada do Paulistão 2024, e Endrick pode aparecer na escalação titular.

Abel Ferreira contou mais uma vez com a presença do atacante na atividade, e agora fica o mistério se o Endrick vai ser relacionado para a partida ou não.

Marcos Rocha, Murilo, Aníbal Moreno e Raphael Veiga, quatro titulares que foram poupados do duelo diante do Santo André, também devem retornar ao onze inicial nesta quinta-feira.

O jovem zagueiro Naves, cria da base do Verdão, pode ser escalado como titular pelo técnico Abel Ferreira no duelo desta quinta-feira (15), contra o São Bernardo, e formar dupla com o experiente zagueiro Murilo (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)