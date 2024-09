Os zagueiros Gustavo Gómez e Murilo em ação pelo Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 18/09/2024 - 04:40 • São Paulo (SP)

O Palmeiras não está para brincadeira e, assim como na temporada passada, o time comandado por Abel Ferreira faz sombra ao líder Botafogo rodada a rodada. Em 2024, no entanto, a distância na pontuação é menor, apenas três pontos, e o Verdão vem embalado em uma sequência absurda nos últimos jogos do Brasileirão em busca do tricampeonato.

A última vez que o Verdão sofreu gol foi no dia 18 de agosto, exatamente um mês atrás, na vitória do time no Choque-Rei, por 2 a 1, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Nacional. Desde então, foram três jogos e três vitórias seguidas, com 12 gols marcados e com as redes de Weverton intactas.

Disputando apenas o Brasileirão nesta reta final de 2024, o Palmeiras vem com tudo e já está invicto há seis jogos no campeonato. A última derrota aconteceu no dia 27 de julho, na derrota para o Vitória, por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 20ª rodada do Nacional. O time também é o dono da melhor defesa do campeonato, com apenas 19 gols sofridos até aqui.

Neste período de quatro vitórias consecutivas, o Alviverde marcou 14 gols, o que resulta em uma média de 3,5 gols por jogo, e apenas um sofrido, com média de 0,25 gol por jogo.

A sequência de invencibilidade do Palmeiras tem duelos contra Internacional (1 a 1), Flamengo (1 a 1), São Paulo (2 a 1), Cuiabá (5 a 0), Athletico (0 a 2) Criciúma (5 a 0). A diferença de pontos para o Glorioso é pequena, e o time carioca ainda está na disputa da Libertadores, podendo poupar alguns titulares no Brasileirão para buscar a vaga na semifinal do torneio continental.

No Brasileirão, o próximo desafio do Palmeiras é contra o Vasco, no domingo (22), às 16h, no Mané Garrincha.

+ Palmeiras tenta efeito suspensivo para Zé Rafael, punido pelo STJD por briga em Choque-Rei