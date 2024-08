Arma do Palmeiras, Raphael Veiga reencontra sua maior vítima em clássicos

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 17/08/2024 - 04:15 • São Paulo (SP)

O Palmeiras contará com uma arma que costuma ser letal em jogos contra o São Paulo: o meio-campista Raphael Veiga. Isso porque o palmeirense gosta de fazer do rival sua maior vítima entre os adversários no Estados de São Paulo quando o assunto é gols marcados. Até aqui, foram seis bolas na rede, e as equipes se encaram no domingo (18), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Raphael Veiga tem 16 gols em clássicos paulistas, o que dá ao jogador a artilharia do time neste século em duelos contra seus principais adversários. Contra os outros dois rivais, Corinthians e Santos, o meio-campista tem cinco gols marcados contra cada um deles.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira tem uma missão ainda mais complicada justamente nesta rodada do Nacional, já que o Verdão e o Tricolor têm os mesmos 38 pontos e 11 vitórias na tabela, ocupando o quarto e quinto lugar da tabela, respectivamente. Ou seja, a vitória no Choque-Rei vale a vaga no G4.

Em contrapartida, o técnico português pode precisar poupar algumas peças para o confronto da próxima quarta-feira (22), também no Allianz Parque, contra o Botafogo, pela Libertadores. O Verdão precisará tirar a diferença de 2 a 1 do primeiro jogo para avançar às quartas de final do torneio continental.

