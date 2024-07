Mayke será o próximo jogador a completar 300 jogos pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 03/07/2024 - 22:31 • São Paulo

Após Zé Rafael completar 300 jogos com a camisa do Palmeiras e entrar para o seleto grupo de jogadores dentro do elenco que já atingiram tal marca, mais um jogador histórico da era Abel Ferreira se aproxima do expressivo número.

Trata-se do lateral Mayke, que hoje tem 285 jogos com a camisa alviverde e muito provavelmente alcançará a marca ainda nesta temporada.

Após Mayke, o atacante Rony vem logo atrás com 256 jogos, seguido de Gabriel Menino, que é a atual Cria da Academia com mais jogos pelo clube, com 227 partidas.

Todos os atuais jogadores do elenco que possuem mais de 300 jogos com a camisa do Palmeiras (Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu), também estão na lista dos jogadores com mais títulos na história do clube.

Mesmo parado após quase 10 meses por conta de uma grave lesão no joelho, o atacante Dudu é disparado o jogador do atual elenco com mais jogos pelo Palmeiras, com 445 partidas disputadas.