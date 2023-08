Com a derrota do Grêmio para o Santos na Vila Belmiro, e apesar das vitórias de Flamengo e Fluminense, o Palmeiras se manteve como segundo colocado. Dessa forma, mesmo o próprio Abel afirmando que o Botafogo está distante em pontos na tabela, sua equipe segue no retrovisor do Glorioso e não irá abrir mão do campeonato nacional.