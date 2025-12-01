Após investimento recorde, Palmeiras busca virada de chave

Após perder a final da Libertadores para o Flamengo no último sábado, o Palmeiras será forçado a buscar uma virada de chave. Depois de investir quase R$ 700 milhões e trazer 12 reforços, o vice-campeonato no torneio continental — o segundo vice do ano — levou o técnico Abel Ferreira a traçar uma nova meta: reconstruir a mentalidade vencedora que marcou o clube nos últimos anos.

O Verdão trouxe o goleiro Carlos Miguel, os zagueiros Bruno Fuchs e Micael, os laterais Khellven e Jefté, os volantes Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Andreas Pereira, além dos atacantes Facundo Torres, Paulinho, Ramón Sosa e Vitor Roque — este último adquirido do Barcelona por 25,5 milhões de euros, a compra mais cara da história alviverde. Com isso, o clube se tornou o que mais investiu em reforços em uma única temporada no futebol brasileiro.

Mesmo com a alta movimentação no mercado e boas vendas de joias da base, como Endrick e Estêvão, o time terminou o ano em busca de estabilidade. Abel reconheceu as dificuldades pelas mudanças profundas no elenco e projetou o próximo passo do trabalho.

— Depois de tantas saídas e mexidas que fizemos no plantel, é preciso criar esse mentalidade vencedora, criar uma casca. Não consigo dizer que estou triste por, depois de tantas alterações que fizemos, conseguir chegar até a final para decidir um título que deixamos escapar. Acho que fizemos o que a nossa equipe poderia entregar — afirmou o técnico.

O português também lembrou das lesões que afetaram o grupo, como as de Weverton e Lucas Evangelista.

— Tivemos lesões importantes, como a do Weverton, do Lucas [Evangelista]. Mesmo com essas ausências, fomos capazes de chegar ao mês de novembro inteiros. Fica a experiência. Meus jogadores tentaram, mas o peso da final notou-se nos detalhes. Há uns anos atrás conseguimos ganhar deste grande rival, hoje eles foram melhores e temos que aceitar — completou.

Com a derrota, o sonho do tetra ficou para depois, e o Flamengo se isolou como o brasileiro com mais títulos da Libertadores, somando quatro taças. Agora, o Verdão tenta virar a página e focar na disputa do Campeonato Brasileiro, onde ainda sonha com uma reviravolta. A equipe ocupa a vice-liderança, com 70 pontos, cinco a menos que o próprio Flamengo, restando duas rodadas para o fim da competição. O Verdão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-MG, em Belo Horizonte.