Endrick foi o grande nome da arrancada do Palmeiras rumo ao 12º título do Brasileirão em 2023. Convocado para representar o Brasil no Pré-Olímpico, o jogador de 17 anos faz hoje a sua primeira aparição na temporada, longe do Palmeiras, para desespero da torcida alviverde que já sente saudades de sua cria.