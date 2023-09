O Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Corinthians, neste domingo (3), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do campeonato Brasileiro. O Verdão foi pouco criativo no duelo e viu Breno Lopes desperdiçar uma chance inacreditável nos minutos finais para sair com a vitória de Itaquera. Após a partida, o técnico Abel Ferreira fala sobre o desempenho de sua equipe em entrevista coletiva. Confira no vídeo acima: