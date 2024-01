- Falei um pouco com Flaco Lopez, falou da adaptação. Futebol argentino é muito competitivo, aqui também. Sou um jogador de muito esforço, o grupo me recebeu muito bem, isso é importante para a adaptação. Sempre me mantenho em contato com Flaco López, Piquerez. Estão me ajudando muito, vão me ajudar muito na adaptação - explicou.