Allianz Parque vai de caldeirão à teatro em Palmeiras x Botafogo, pela Libertadores

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 22/08/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

A classificação do Botafogo sobre o Palmeiras nas oitavas da Libertadores possibilitou os mais diversos sentimentos em todos os torcedores presentes. Com contornos dramáticos, a partida fez o Allianz Parque passar por estágios de "caldeirão e teatro".

Antes da bola rolar, muitos torcedores alviverdes estiveram no CT da Barra Funda para empurrar o time e carregaram o ônibus até o estádio, com muita festa, pirotecnias e cantorias.

No jogo, a torcida transformou o Allianz em caldeirão, como poucas vezes esteve em 2024. Os gritos e a festa fizeram o estádio tremer. Em minoria, botafoguenses também cantaram alto e se fizeram ouvir.

Quando o Botafogo abriu o placar e ampliou, o Allianz passou a ficar em silêncio e foi tomado por cariocas, que zombaram: "torcida de teatro".

Gol de Rony deu esperanças à torcida do Palmeiras no Allianz Parque. (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP)

O Palmeiras reviveu e ressuscitou o estádio nos acréscimos, que viu um balde de água fria ser jogado pelo VAR. Os torcedores do Botafogo, que estavam aflitos com mais uma possibilidade de virada, se aliviaram e voltaram à festa. Eles, inclusive, partiram para as ofensas e xingaram a presidente Leila Pereira.

Incrédulos com as circunstâncias, palmeirenses deixaram sua "casa" em tempo recorde, e o Allianz Parque foi, definitivamente, tomado pelos botafoguenses no fim.