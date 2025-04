Abel Ferreira faz mudanças no Palmeiras para enfrentar o Bahia; veja a escalação

O Palmeiras está pronto e escalado para enfrentar o Bahia pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O líder recebe o adversário no Allianz Parque, na noite deste domingo (27), às 18h30 (de Brasília), e precisa vencer para não colocar a liderança em risco. O técnico Abel Ferreira promoveu o retorno de Richard Ríos, poupado do último jogo, entre os titulares.

Para o confronto, o Verdão ainda tem no banco o centroavante Vitor Roque, que se recuperou de dores no tornozelo e volta a ficar à disposição da comissão técnica. Estêvão começa no banco de reservas.

O Palmeiras vai a campo para enfrentar o Bahia com: Weverton; Giay, Benedetti, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Felipe Anderson; Maurício, Facundo Torres e Flaco López.

Ainda em processo de recuperação, Murilo, Mayke, Raphael Veiga e Bruno Rodrigues estão em transição entre a parte física e técnica, seguindo um cronograma específico para a liberação ao campo. Marcos Rocha, com cronograma individualizado, e Micael, com entorse no tornozelo esquerdo, também são baixas.

Sequência de vitórias do Palmeiras na temporada

O Verdão alcançou sua sétima vitória seguida em 2025. Os jogos são válidos pelo Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores, e foram contra os seguintes adversários: Sporting Cristal-PER, Sport, Cerro Porteño-PAR, Corinthians, Internacional, Fortaleza e Bolívar.

