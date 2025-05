Aos 15 minutos do segundo tempo, Vitor Roque aproveitou um vacilo da zaga do Vasco e marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, após 13 partidas e pouco mais de 900 minutos em campo.

Abel fala sobre ausência de Veiga, analisa altos e baixos e destaca 'liderança invisível' no Palmeiras

Maior investimento da história do clube, o atacante chegou com status de titular e não precisou de período de adaptação para iniciar as partidas pelo novo time. Logo na estreia, Roque sofreu um polêmico pênalti no clássico contra o São Paulo, pela semifinal do Paulistão.

Na ocasião, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza marcou a infração em campo, e a decisão não foi revista pelo VAR. Com isso, Tigrinho não balançou as redes naquele jogo, mas teve participação direta no gol da classificação.

Posteriormente, Vitor Roque teve dois gols anulados após revisão do VAR. Um deles na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela fase de grupos da Conmebol Libertadores. O segundo aconteceu no triunfo por 2 a 0 sobre o Corinthians, em Barueri, que marcou a revanche após o vice no Campeonato Paulista.

– É uma sensação de alívio. Venho buscando esse gol há bastante tempo, desde quando estreei. Muito feliz, quero agradecer ao estafe do Palmeiras e aos jogadores que me ajudaram nessa batalha – disse o jogador em entrevista.

Emprestado pelo Barcelona ao Betis, também da Espanha, Vitor Roque custou 25,5 milhões de euros fixos aos cofres do Palmeiras, além de até 5 milhões de euros em bonificações esportivas previstas no acordo entre as partes.

Vitor Roque comemora primeiro gol com a camisa do palmeiras (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Gol contra o Vasco e mais três pontos

Titular ao lado de Facundo Torres e Estêvão, Vitor Roque foi um dos destaques do Palmeiras na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, resultado que levou o time aos 16 pontos no Brasileirão.

O gol saiu após erro na saída de bola do adversário. Estêvão recuperou e rolou para o camisa 9, que finalizou com facilidade. O Verdão chegou a 13 jogos de invencibilidade contra o Vasco.