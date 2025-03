Vitória x Sport: onde assistir, horário e prováveis escalações

Vitória e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. O jogo é válido pela pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A partida terá a transmissão da ESPN (TV fechada), Premiere (pay-per-view), SBT (TV aberta) e Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Carlinhos, jogador do Vitória, comemora seu gol durante partida contra o Porto-PE no Estádio Barradão pelo Campeonato Baiano 2025. Foto: Jhony Pinho/AGIF

Líder do grupo A, o Sport já está classificado à fase de mata-mata da Copa do Nordeste. A equipe de Recife busca vencer o Vitória para defender a primeira posição do torneio. No campeonato estadual, o clube venceu o seu maior rival Santa Cruz e passou para a final, onde enfrentará o Retrô.

O Vitória, por sua vez, se encontra na segunda posição da tabela e planeja, ao lado da sua torcida, garantir os três pontos para assumir a ponta da tabela. No último sábado (15), o clube perdeu para o seu rival Bahia por 2 a 0, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. Baralha e Carlos Eduardo, suspensos, estão fora do jogo. Matheusinho e Claudinho, lesionados, também devem desfalcar o time.

Confira as informações do confronto entre Vitória e Sport

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X SPORT

6° RODADA - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada), Premiere (pay-per-view), SBT (TV aberta) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Tiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres, Neris, Lucas Halter e Jamerson; Pepê, Willian Oliveira e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Lucas Braga e Janderson

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, Chico, João Silva e Igor Cariús; Christian Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Carlos Alberto, Lenny Lobato e Gonçalo Paciência