O Brasil volta a campo pela quinta rodada do Pré-Olímpico nesta quinta-feira (1º), às 20h, para enfrentar a Venezuela, no Brigido Iriarte. A Seleção Brasileira tem 100% de aproveitamento no torneio, com três vitórias em três jogos disputados no torneio, e já está classificada para o quadrangular final. Já a seleção mandante tem dois empates e uma derrota até o momento. O jogo terá transmissão do SporTV.