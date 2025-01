Velo Clube x Santos: onde assistir, horário e prováveis escalações

Velo Clube e Santos se enfrentam neste sábado (25), no Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) e terá transmissão ao vivo do Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping (todos serviços pay-per-view).

O Santos foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 na última rodada e ocupa a segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos em três partidas.

O Velo Clube, por sua vez, ainda não pontuou na competição com três derrotas em três partidas disputadas (Noroeste, Corinthians e Red Bull Bragantino), o time do interior se encontra na quarta e última colocação da Chave D.

Velo Clube e Santos se enfrentam neste sábado (25) (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Velo Clube e Santos

✅ FICHA TÉCNICA

VELO CLUBE X SANTOS

QUARTA RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: sábado, 25 de janeiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro

📺 Onde assistir: Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping (todos serviços pay-per-view)

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SANTOS

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Luca Meirelles. Técnico: Pedro Caixinha.