Uruguai x Colômbia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 04:20 • Montevidéu (URU)

Uruguai e Colômbia se enfrentam, nesta sexta-feira (15), no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 21h (de Brasília). A partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2026 terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada).

✅FICHA TÉCNICA

URUGUAI X COLÔMBIA

11ª RODADA- ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO

📆 Data e horário: sexta-feira, 15 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Centenário, em Montevidéu

📺 Onde assistir: SporTV

🟨 Árbitro: Kevin Paolo Ortega Pimentel (PER)

🏁Assistentes: Michael Orué e Jesús Martín Sánchez Cabrera (PER)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa.)

Sergio Rochet; Nahitan Nandez, Mathias Olivera, José María Giménez e Saracchi; Valverde, Brian Rodríguez, Rodrigo Bentancur; Pellistri, Maximiliano Araujo e Darwin Núñez.

COLÔMBIA (Técnico: Nestor Lorenzo.)

Camilo Vargas; Mojica, Lucumí, Dávinson Sánchez e Daniel Muñoz; Matheus Uribe, Jhon Arias e Richard Ríos; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Durán (Jhon Córdoba).

