Tottenham x Liverpool: onde assistir, horário e prováveis escalações

Tottenham e Liverpool se enfrentam neste domingo (22) pela 17° rodada da Premier League. A bola rola a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

A equipe da casa goleou o Southampton por 5 a 0 na última rodada do campeonato, mas continua em uma posição não favorável na tabela, em décimo lugar, com 23 pontos acumulados. Os Reds, por sua vez, ocupam a primeira posição e precisam da vitória para abrir vantagem sobre o segundo colocado, o Chelsea.

Tottenham e Liverpool se enfrentam neste domingo (22) (Foto: Josep LAGO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

TOTTENHAM X LIVERPOOL

17ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM: Forster, Porro, Dragusin, Gray, Udogie, Sarr, Kulusevski, Johnson, Maddison, Son, Solanke

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Jota, Diaz

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional