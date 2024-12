Tottenham e Chelsea se enfrentam neste domingo (8), em jogo válido pela 14ª rodada da Premier League. A bola às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, com transmissão de ESPN e Disney+. Os Spurs ocupam a 10ª colocação do Campeonato Inglês, com 20 pontos, enquanto os Blues estão na vice-liderança, com 28 pontos. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Tottenham e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Tottenham x Chelsea

14ª RODADA- PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

🟨 Árbitro: Anthony Taylor;

🚩 Assistentes: Gary Beswick e Adam Nunn

🖥️ VAR: Jarred Gillett.

➡️ Saiba quais são os jogadores mais bem pagos da Premier League

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Forster; Pedro Porro, Gray, Dragusin, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Sarr; Johnson, Solanke, Son.

continua após a publicidade

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Gusto, Disasi, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Sancho, Palmer, Neto; Jackson.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional