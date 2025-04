Sportivo Luqueño x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Sul-Americana

Ficha do jogo LUQ GRE 1° Rodada Sul-Americana - Grupo B Data e Hora Quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília) Local Estádio Defensores del Chaco, em Assunção Árbitro Francisco Gilabert (Chile) Var Juan Soto (Venezuela) Onde assistir

Sportivo Luqueño e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. O confronto válido pela primeira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana terá transmissão do Paramount+ (streaming).

O Sportivo Luqueño é o último colocado do Campeonato Paraguaio e não vive um bom momento na temporada. Com apenas dez pontos acumulados e apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos.

O Grêmio, por sua vez, venceu o Atlético-MG na primeira rodada do Brasileirão, por 2 a 1. O técnico Gustavo Quinteros deve manter a mesma escalação do confronto anterior e não pode contar com o atacante Martin Braithwaite, o meia Gabriel Mec e o lateral esquerdo Mayk, com problemas físicos.

Edenílson comemora gol pelo Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi)

✅ FICHA TÉCNICA

Sportivo Luqueño x Grêmio

Sul-Americana - 1ª rodada - Grupo D

📆 Data e horário: quarta-feira, 2 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção;

📺Onde assistir: Paramount+ (streaming).

Sportivo Luqueño: Espínola; Ocampos, Brizuela, Marchio e Ramos; Aldo Parra, Walter Rodríguez, Fernando Benítez e Lautaro Comas; Marcelo Perez e Walter González. Técnico: Gustavo Morínigo.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson (Cristaldo); Cristian Olivera, Amuzu e Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.