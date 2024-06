Sorteio da Libertadores e Sul-Americana: onde assistir, potes e horário

Copiar Link

A Conmebol realiza o sorteio das oitavas de final da Libertadores, além dos playoffs e próxima fase da Sul-Americana, nesta segunda-feira (3). O evento acontece na sede da Confederação, em Luque, no Paraguai, a partir das 12h50 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR AO SORTEIO DA LIBERTADORES E DA SUL-AMERICANA?

A transmissão oficial será pela Espn/Star +, SBT e canal da Conmebol no Youtube.

LIBERTADORES

O único grupo que não definiu os classificados para as oitavas de final é o C, que contém Grêmio, Huachipato, Estudiantes e Strongest. Mesmo assim, o sorteio será realizado.

Os potes

POTE 1: Fluminense, São Paulo, primeiro do grupo C (sem definição), Junior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG e River Plate.

POTE 2: Colo-Colo, Talleres, segundo do grupo C (sem definição), Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional.

SUL-AMERICANA

Os primeiros colocados de cada grupo garantiram vaga nas oitavas. No entanto, os segundos colocados vão cruzar com um eliminado da Libertadores para duelar pela vaga e avançar. O grupo C, do Internacional, é o único que ainda não tem os participantes definidos, devido aos jogos adiados.

Classificados de forma direta

Independiente Medellín, Cruzeiro, primeiro do grupo C, Fortaleza, Sportivo Ameliano, Corinthians, Lanús e Racing.

Segundos colocados para disputarem os playoffs

Always Ready, Universidad Católica, segundo do grupo C, Boca Juniors, Athletico-PR, Racing (URU), Cuiabá e Red Bull Bragantino.

Terceiros colocados da Libertadores que vão para os playoffs

Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, terceiro do grupo C, LDU, Palestino, Independiente del Valle, Rosario Central e Libertad.

