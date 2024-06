Foto: Leonardo Hubbe/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 07:14 • São Paulo (SP)

O São Paulo recebe o Cuiabá na noite desta quarta-feira (19), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 20h (de Brasília), no Estádio do Morumbis, em São Paulo, com transmissão do Premiere (clique aqui para assinar o Premiere pro 30 dias grátis!).

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto entre São Paulo e Cuiabá (onde assistir, horário, escalações e local).

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x CUIABÁ

BRASILEIRÃO - 10ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 18 de junho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Brigida Cirilo Ferreira

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnio: Luis Zubeldía)

Jandrei; Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Nestor; Lucas Moura, Luciano e Calleri.

CUIABÁ (Técnico: Petit)

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Bruno Alves e Ramon; Lucas Mineiro, Denilson e Max Alves; Jonathan Cafú, Pitta e Clayson.