Em jogo válido pela sexta rodada do Paulista, São Paulo e Água Santa vão se enfrentar na noite desta quarta-feira (7), às 21h35, no Morumbis, em São Paulo. O time da casa está bem no Estadual, na liderança de sua chave, enquanto o time do interior tem sete pontos em cinco jogos. A partida terá transmissão de Paulistão Play e TV Record.