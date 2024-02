Em jogo válido pela sexta rodada do Paulista, Santos e Corinthians vão se enfrentar na noite desta quarta-feira (7), às 19h30, na Vila Belmiro, em Santos, em um dos jogos mais importantes da rodada. O time da casa está bem no Estadual, com quatro vitórias em cinco jogos, diferentemente do Timão, que vem de quatro derrotas seguidas. A partida terá transmissão de TNT e HBO Max.