Roma x Juventus: onde assistir, horário e prováveis escalações

Roma e Juventus se enfrentam pela 31ª rodada da Serie A, no Stadio Olimpico, na Itália. A bola começa a rolar às 15h45 (de Brasília) deste domingo (6) e terá a transmissão exclusiva da ESPN (TV fechada). Os times se encontram próximos na classificação e a partida é decisiva no campeonato.

O time comandado por Cláudio Ranieri vem vivendo uma fase mágica no Campeonato Italiano. A última derrota do clube no campeonato foi em 15 de dezembro de 2024 e, durante esse tempo, foram 11 vitórias e três empates. No entanto, na Europa League, a Roma tropeçou contra o Athletic Bilbao e foi eliminado nas oitavas de final do torneio.

Dybala comemora gol pela Roma (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)

A Juventus, por sua vez, não consegue engatar uma sequência de bons resultados. Recentemente, o clube demitiu o treinador Thiago Motta e substituiu pelo croata Igor Tudor. A temporada da Velha Senhora é definida como decepcionante, tendo em vista que o time foi eliminado nos play-offs da Champions League e se encontra na 5ª colocação da Serie A, fora da zona de classificação para a próxima edição do maior torneio da Europa.

Time da Juventus durante a pausa para a prorrogação na Champions League (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Confira as informações do jogo entre Roma e Juventus pelo Campeonato Italiano

✅ FICHA TÉCNICA

ROMA X JUVENTUS

31° RODADA - SERIE A

📆 Data e horário: domingo, 6 de abril de 2025, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Olimpico, em Roma, na Itália

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ROMA (Técnico: Cláudio Ranieri): Mile Svilar, Evan Ndicka, Mats Hummels, Gianluca Mancini, Angeliño, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Manu Koné, Matìas Soulé, Alexis Saelemaekers, Artem Dovbyk

JUVENTUS (Técnico: Igor Tudor): Michele Di Gregorio, Federico Gatti, Renato Veiga, Lloyd Kelly, Nicolás González, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Dusan Vlahovic, Kenan Yildiz