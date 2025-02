Roma e Monza: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Série A

Roma e Monza se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 16h45, no Estádio Olimpico de Roma. A partida é válida 26ª rodada do Campeonato Italiano. Em momentos distintos, a equipe da Roma busca chegar na parte de cima tabela, enquanto o Monza tenta sair do último colocado. O confronto terá a transmissão ao vivo da ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique aqui para assistir no Disney+

A Roma chega em alta após se classificar na Europa League em cima do Porto. O time não perde no Campeonato Italiano a nove jogos, sendo seis vitórias e quatro empates nesse meio tempo. No entanto, a equipe romana está na 9ª colocação, posição que não garante nenhuma classificação para torneios continentais.

O Monza, por sua vez, enfrenta uma crise na Série A. O clube é o lanterna do torneio com apenas 14 pontos conquistados. O time tem apenas uma vitória no ano de 2025. A diferença do Monza para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é de nove pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

ROMA X MONZA

26ª rodada - CAMPEONATO ITALIANO



🗓️ Data e horário: segunda-feira, 24 de fevereiro de 2024, às 16h45h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ROMA (Técnico: Claudio Ranieri)

Svilar; Rensch, Mancini e Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Koné e Angeliño; Pellegrini e Dybala; Shomurodov (Dovbyk)



MONZA (Técnico: Alessandro Nesta)

Turati; D’Ambrosio, Carboni e Palacios; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski e Kyriakopoulos; Dany Mota e Ciurra; Ganvoula