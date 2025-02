Rio Ave x Porto: onde assistir, horário e prováveis escalações

Rio Ave e Porto se enfrentam nesta segunda- feira (3), às 17h45 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde (POR). O confronto válido pela 20ª rodada do Campeonato Português terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

O Rio Ave vive um bom momento no campeonato. Na 11ª posição, com 23 pontos, a equipe chega embalada após uma vitória por 2 a 1 sobre o Farense. Jonathan Panzo está lesionado e será desfalque na defesa da equipe.

O Porto, por sua vez, ocupa a terceira colocação, com 41 pontos, e vêm de um empate contra o Santa Clara. O técnico José Tavares terá que encontrar substitutos para Ivan Marcano e Martim Fernandes que ficam fora do confronto.

continua após a publicidade

➡️Premiação da Champions: veja quanto as equipes classificadas podem faturar

Rio Ave e Porto se enfrentam nesta segunda (3) (Foto: Reprodução/X/@FCPorto)

Tudo sobre o jogo entre Rio Ave e Porto (onde assistir, horário e prováveis escalações):

✅ FICHA TÉCNICA

RIO AVE x PORTO

20ª rodada — Campeonato Português

📆 Data e horário: segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, às 17h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio dos Arcos, em Vila do Conde (POR)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RIO AVE: Miszta; Vrousai, Petrasso, Ndoj, Richards; Pohlmann, Tiknaz, Aguilera; Bondoso, Clayton, Morais. Técnico: Petit

PORTO: Costa; Mario, Djalo, Otavio, Moura; Sousa, Varela; Borges, Vieira, Galeno; Gul. Técnico: José Teixeira