Real Madrid x Las Palmas: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo por La Liga

Real Madrid e Las Palmas se enfrentam neste domingo (19), em jogo válido pela 20ª rodada de La Liga. A bola às 12h15 (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, com transmissão do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Real Madrid e Las Palmas (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Las Palmas

20ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 12h15 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha;

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Brahim

LAS PALMAS (Técnico: Diego Matínez)

Cillenssen; Suarez, Juan Herzong, McKenna, Mármol; Ramirez, Loiodice, Muñoz, Moleiro; Silva e Rodríguez

Kylian Mbappé comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

