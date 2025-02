Real Betis e Real Sociedad se enfrentam neste domingo (16), às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A transmissão da partida será na ESPN2 e no Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+.

O Real Betis busca recuperação no campeonato, já que no atual momento ocupa a 12ª colocação com 29 pontos, estando seis pontos atrás do Rayo Vallecano, primeiro time na zona de classificação para competições continentais. Enquanto a Real Sociedad está em sétimo lugar com 31 pontos, empatada com Girona, Osasuna e Mallorca.

Tudo sobre o jogo entre Real Betis x Real Sociedad (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Real Betis x Real Sociedad

24ª Rodada — Campeonato Espanhol

📆 Data e horário: domingo, 16 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilha (ESP);

📺 Onde assistir: ESPN2 (TV Fechada) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Real Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)

Adrián; Ortiz, Llorente, Bartra, Rodriguez; Johnny, Altimira; Antony, Isco, Rodriguez; Vitor Roque.

Real Sociedad (Técnico: Imanol Alguacil Barrenetxea)

Remiro; Aramburu, Elustondo, Aguerd, López; Kubo, Zubimendi, Sucic, Gomez; Oyarzabal, Méndez.

