RB Salzburg x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações

RB Salzburg e PSG se enfrentam nesta terça-feira (10), em confronto direto pelos playoffs da Champions League 2024/25. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), no Red Bull Arena Salzburg, em Wals-Siezenheim, na Áustria. A partida será transmitida pela Max (streaming). ➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video

continua após a publicidade

A equipe da casa ocupa a 32° posição na tabela, com apenas três pontos acumulados. O PSG, por sua vez, corre o risco de ser eliminado da Champions League caso não vença a partida. Os comandados de Luis Enrique ocupam a 25ª colocação, com quatro pontos, ou seja, dois atrás do Real Madrid, que ocupa a última vaga para a disputa dos playoffs.

RB Salzburg e PSG se enfrentam nesta terça (10) (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

RB SALZBURG X PSG

6ª RODADA - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 10 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Red Bull Arena Salzburg, em Wals-Siezenheim, na Áustria

📺 Onde assistir: Max (streaming)

🟨 Árbitro: Michael Oliver (ING)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB SALZBURG: Schlager; Capaldo, Piatkowski, Baidoo, Guindo; Clark, Bajcetic, Gloukh; Yeo, Ratkov, Nene.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Lee, Gonçalo Ramos, Barcola.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional