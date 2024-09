RB Bragantino x Internacional: onde assistir, horário e prováveis escalações

Bragantino recebe Internacional em casa (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 12:34 • Bragança Paulista (SP)

O Bragantino recebe o Internacional nesta quarta-feira (25), em confronto atrasado válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com transmissão exclusiva do Premiere.

O Internacional ocupa a 8° posição na tabela do Brasileirão e vem de quatro vitórias consecutivas no campeonato. O Bragantino, por sua vez, é o 14º colocado com 31 pontos, a apenas três da zona de rebaixamento.

RB Bragantino x Internacional (onde assistir, horário, prováveis escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

RB Bragantino x Internacional

16° rodada do Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 25 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);

🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima-PE;

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá-RJ

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Internacional (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Rogel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré (Enner Valencia).

Red Bull Bragantino (Técnico: Pedro Caixinha)

Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Luan Cândido; Jadsom, Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vitinho, Vinicinho (Lincoln) e Eduardo Sasha.

Retrospecto do confronto

Os dois clubes já se enfrentaram 17 vezes no Brasileirão. O Internacional leva vantagem com seis vitórias, contra apenas três triunfos do Massa Bruta, além de oito empates.