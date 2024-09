Portugal e Escócia já se enfrentaram 15 vezes, com oito vitórias lusitanas e quatro escocesas (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 11:54 • Lisboa (POR)

Portugal e Escócia se enfrentam neste domingo (8), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa (POR), em jogo válido pela segunda rodada do grupo A1 da Nations League. Na estreia, os lusitanos venceram a Croácia por 2 a 1, com direito ao gol 900 de Cristiano Ronaldo; o Exército de Tartan, por sua vez, foi derrotado pela Polônia por 3 a 2, e busca recuperação fora de casa. O jogo terá transmissão do Disney+.

Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal x Escócia

2ª rodada - Grupo A1 - Nations League

📆 Data e horário: domingo, 8 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem (ITA): Maurizio Mariani (árbitro); Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (auxiliares); Giovanni Ayroldi (quarto árbitro); Aleandro Di Paolo e Daniele Paterna (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGAL (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, António Silva e Nuno Mendes; Rúben Neves e Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo

ESCÓCIA (Técnico: Steve Clarke)

Angus Gunn; Anthony Ralston, Grant Hanley, Scott McKenna e Andrew Robertson; Kenny McLean e Billy Gilmour; John McGinn, Scott McTominay e Ryan Christie; Lyndon Dykes