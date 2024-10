Palmeiras e Cruzeiro já se enfrentaram pela final do Brasileirão Sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 31/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (31), Palmeiras e Cruzeiro jogam pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. As equipes passaram por Coritiba e Cuiabá, respectivamente. A partida terá início a partir das 18h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do SporTV; confira as estatísticas do jogo entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Sub-20.

➡️ Clique para assistir no SporTV

No último jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, o Verdão venceu o rival mineiro e faturou o Brasileirão Sub-20 (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de Palmeiras Sub-20 e Cruzeiro Sub-20

O Palmeiras chega para a partida de hoje após ter empatado o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Paulista da categoria, contra o Novorizontino, pelo placar de 1 a 1. O Verdão chegou para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 após derrotar o Coritiba em agregado de 4 a 3. Vale lembrar que a equipe paulista e a mineira já se enfrentaram este ano, na final do Brasileirão Sub-20, com vitória palmeirense.

Já o Cruzeiro vem para o jogo de hoje após ter eliminado o Cuiabá nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, em um agregado de 5 a 3. A equipe mineira não tem mais campeonatos para disputar a não ser a copa nacional, já que o estadual da categoria também se encerrou. O Cruzeiro acabou sendo vice-campeão do Mineiro Sub-20, perdendo a final para o América-MG.

Palpites para o jogo

Mesmo o embate sendo entre duas equipes muito tradicionais do futebol brasileiro, tanto no profissional como na base, o Palmeiras desponta com certo favoritismo para o confronto. A equipe paulista faz bonito nas categorias mais jovens nos últimos anos, sendo referência em revelar jogadores, sem abrir mão dos troféus que disputa; confira as estatísticas do jogo entre São Paulo e Criciúma, pelo Sub-20, em tempo real.

⚽Escalações prováveis de Palmeiras Sub-20 e Cruzeiro Sub-20

Palmeiras

Deivid Andrade; Ney Silva, Robson, Benedetti e Vareta; Patrick Silva, Arthur Gabriel, Riquelme Fillipi; Allan Elias, Thalys e Luighi - Técnico: Lucas Andrade.

Cruzeiro

Otávio Costa; Dorival, Pedrão, Nicolas Pontes e Italo; Jhosefer, Rhuan Gabriel e José; Ruan Índio, Kevis e Kenji - Técnico: