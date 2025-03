Orlando City x DC United: onde assistir e horário do jogo pela MLS

Orlando City e DC United se enfrentam neste sábado (22), às 20h30 (horário de Brasília), no Exploria Stadium, em Orlando. O confronto válido pela quinta rodada da MLS terá transmissão ao vivo da Apple TV (streaming).

O Orlando City ocupa a 11ª colocação, com apenas quatro pontos acumulados em quatro jogos. A equipe comandada por Óscar Pareja tem apresentado um desempenho irregular neste início de temporada, com duas derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Eduard Atuesta é um dos jogadores para ficar de olho do lado da equipe de Orlando. O meio campista ainda não marcou nenhum gol na temporada mas já deu assistências e apresentou muita criatividade em campo.

Já o DC United, por sua vez, figura na 9ª posição, com seis pontos, e realiza um início de campeonato mais promissor do que seu adversário. Seu histórico inclui duas vitórias e três empates. O brasileiro João Peglow é o principal garçom da equipe de Washington.

As equipes já se enfrentaram 20 vezes, com nove vitórias para o DC United, três empates e oito triunfos do time de Orlando.

Confira as informações do jogo entre Orlando City e DC United

✅ FICHA TÉCNICA

ORLANDO CITY X DC UNITED

5° RODADA - MLS

📆 Data e horário: sábado, 22 de março de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Exploria Stadium, em Orlando;

📺 Onde assistir: Apple TV.