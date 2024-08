Onde assistir à Premier League 2024/25

O atual campeão, Manchester City, busca o penta da Premier League. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 16:14 • Rio de Janeiro

Na última semana, a Premier League, campeonato de futebol inglês considerado a melhor competição nacional de clubes do mundo, retornou a ativa. A primeira rodada já foi concluída e os clubes começaram a caminhada rumo ao título da competição. Neste final de semana, o Campeonato Inglês continua com seu calendário, e o Lance! conta para você as informações mais importantes do campeonato, incluindo onde assistir à Premier League.

Premier League 2024/25: Saiba onde assistir e não perca nenhum jogo. (Foto: Adrian DENNIS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a nova temporada da Premier League, basta sintonizar no canal da ESPN em sua televisão. Outra forma de assistir ao melhor campeonato nacional do planeta é assinar a Disney+. O serviço de streaming da emissora transmite jogos exclusivos na plataforma, além dos que estão passando na TV.

O favoritismo do Manchester City para conquistar mais um campeonato inglês é inevitável. Os comandados de Pep Guardiola mantiveram a base do time campeão da última temporada e se reforçaram até o momento apenas com o ponta brasileiro Savinho, após ótima temporada no Girona, da Espanha. Sem sombra de dúvidas, os Citizens devem brigar pelo título rodada a rodada.

Rivais pelo título nas últimas temporadas da Premier League, o Arsenal também deve brigar pela taça da competição. Mikel Arteta também manteve suas peças mais importantes para a nova temporada e contratou em definitivo o goleiro David Raya, além do jovem zagueiro italiano, destaque do Bologna, Calafiori. Será que nesta temporada os Gunners finalmente desbancarão o City?

O restante do "Big Six" corre por fora na luta pelo título da Premier League. Manchester United e Chelsea buscam fazer temporadas melhores do que a passada, que acabou bem abaixo do esperado para ambas as equipes. O Liverpool passa por reformulação interna após a saída do técnico Jurgen Klopp e da chegada de Arne Slot. Tottenham também deve brigar por vaga em competição europeia.

Os maiores campeões da Premier League

Na lista dos maiores vencedores da história do campeonato, o Manchester United ainda está na frente, mesmo não ganhando a competição há mais de 10 anos. Veja a lista dos maiores campeões:

Manchester United: 20 títulos

Liverpool: 19 títulos

Arsenal: 13 títulos

Manchester City: 10 títulos

Everton: 9 títulos

Confira as informações da temporada passada

A temporada 2023/24 terminou, obviamente, com o título do Manchester City. O comando de ataque protagonizado pelo norueguês Erling Haaland demonstrou a potência que já vinha sendo comum nos campeonatos da equipe. No total, quase cem gols marcados e 27 desses foram marcados por Haaland.

Outros grandes destaque da Premier League ficaram pelos ingleses Cole Palmer e Kobbie Mainoo. O primeiro, foi a grande salvação do Chelsea, marcado por gastar muito dinheiro em jovens jogadores nas últimas temporadas, Palmer foi o único até o momento a demonstrar grande destaque. O jogador marcou 22 gols. Já Mainoo, de apenas 19 anos, foi a grande revelação do Manchester United, ajudando muito na constância defensiva, que a equipe não apresentou na Premier League passada.

Além disso, o Aston Villa voltou a Champions League após mais de 40 anos fora de disputar a competição. Os rebaixados foram Luton Town, Burnley e Sheffield United, coincidentemente (ou não), todos haviam acabado de serem promovidos da Championship, segunda divisão inglesa.