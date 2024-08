Onde assistir à MLS 2024

Luís Suárez é um dos grandes nomes da MLS. (Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 12:37 • Rio de Janeiro

A MLS, campeonato norte-americano de futebol, já passou da metade de sua duração. A competição se iniciou em fevereiro e está prevista para encerrar no começo de dezembro. Na competição, dificilmente se vê uma "hegemonia" nos campeões, sempre muito intercalados. Outro atrativo da competição são os craques que recentemente migraram para os Estados Unidos. Quer saber onde assistir à MLS? O Lance! te conta.

Inter Miami é o grande favorito a vencer a MLS nesta temporada; veja onde assistir (Foto: Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a temporada da MLS, os jogos da competição estão disponíveis no Brasil apenas pela assinatura da AppleTV+, serviço de streaming feito pela Apple.

Na atual temporada, o grande destaque está com a equipe do Inter Miami. Não por menos, já que a equipe basicamente contratou vários jogadores ex-Barcelona, como Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets e Luís Suárez. Obviamente, os jogadores já não estão mais em seus auges, mas ainda assim, estão desfilando nos campos americanos. A equipe atualmente lidera a Conferência Leste e também a classificação geral do campeonato.

A equipe que pode desbancar o Inter Miami recheado de craques daquele Barcelona que encantou a Europa na década passada é o LA Galaxy. A equipe é a segunda colocada da classificação geral e lidera a Conferência Oeste da MLS. Riqui Puig e Gabriel Pec, ex-Vasco, eram os destaques da equipe, mas a chegada do ídolo do Borussia Dortmund, Marco Reus, deve ofuscar um pouco os dois, mas com certeza irá trazer mais qualidade para a equipe.

Com mais dois meses ainda para serem jogados nesta primeira fase, os oito primeiros colocados de cada conferência se classificam para às quartas de final para disputarem até a grande final da MLS. Vale lembrar que o campeonato não conta com sistema de rebaixamento.

Os maiores campeões da MLS

Na lista dos maiores vencedores da história do campeonato, o LA Galaxy lidera a disputa, com D.C. United e Columbus Crew logo atrás. Veja a lista dos maiores campeões:

LA Galaxy: 5 títulos

D.C. United: 4 títulos

Columbus Crew: 3 títulos

San Jose Earthquakes: 2 títulos

Sporting Kansas City: 2 títulos

Confira as informações da temporada passada

Na última temporada da MLS, o grande campeão foi o Columbus Crew, ao bater o Los Angeles FC na grande final da competição. O grande artilheiro foi Denis Bouanga, do LAFC com 24 gols. Thiago Almada, agora no Botafogo, foi também um dos grandes destaques do campeonato, com 16 assistências marcadas durante o ano.