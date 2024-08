Onde assistir à Copa do Brasil 2024

O São Paulo foi o campeão da Copa do Brasil 2023. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 27/08/2024 - 14:33 • Rio de Janeiro

A Copa Do Brasil se encontra em sua fase de quartas de final, com os jogos começando nesta quarta-feira (28), com as partidas de São Paulo e Atlético-MG, e Flamengo e Bahia. Os outros confrontos serão entre Corinthians e Juventude, e Vasco e Athletico-PR. Vale lembrar que a competição garante vaga para a próxima Copa Libertadores da América, além de ser um grande incentivo financeiro para os clubes. Não sabe onde assistir aos jogos da Copa do Brasil? O Lance! te conta.

Flamengo e Bahia devem fazer o melhor confronto das quartas; saiba onde assistir aos jogos da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja as previsões para essa temporada e saiba onde assistir

Para assistir a temporada da Copa do Brasil, basta sintonizar nos canais da TV Globo em sua televisão. O grupo televisivo transmite os jogos pelo SporTV ou pelo sistema de pay-per-view, Premiere. O Prime Video também detém os direitos das transmissões da competição.

Nesta temporada da Copa do Brasil, a grande surpresa até o momento é a equipe da Juventude, que eliminou o Fluminense nas oitavas para chegar nas quartas de final. O clube do sul do país ainda tem grandes chances de chegar às semifinais, após ser sorteado contra o Corinthians, que vem fazendo uma temporada muito abaixo do esperado e está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Os outros confrontos sorteados serão entre clássicos nacionais. O São Paulo defende seu título contra o Atlético-MG e espera se classificar para a próxima fase. A partida entre Flamengo e Bahia também deve ser de grande atrativo, já que será um embate entre duas equipes da parte de cima da tabela do Brasileirão. Vasco e Athletico-PR completam os jogos e devem fazem um confronto bem equilibrado.

Os maiores campeões da Copa do Brasil

Atualmente, o Cruzeiro é o maior vencedor da história da competição, seguido por clubes como Grêmio e Palmeiras. Veja a lista abaixo:

Cruzeiro: 6 títulos

Grêmio: 5 títulos

Palmeiras: 4 títulos

Flamengo: 4 títulos

Corinthians: 3 titulos

Como foi a Copa do Brasil 2023

Na temporada passada, o São Paulo fez história ao conquistar a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, ganhando o título que faltava em sua galeria de troféus. Uma vitória por 1 a 0 contra o Flamengo no Maracanã e um empate em 1 a 1 no Morumbis fizeram com que o São Paulo levantasse a taça. A equipe paulista ainda eliminou os rivais Palmeiras e Corinthians, nas quartas de final e nas semis, respectivamente, para chegar à final.

Na edição passada, a artilharia ficou com Pedro, do Flamengo, que marcou 5 gols na competição, enquanto John Arias foi o maior assistente com 3 passes para gol.