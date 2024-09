Novorizontino e Ponte Preta se enfrentam nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série B (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 07:00 • Novo Horizonte (SP)

Na luta de recuperar a liderança, o Novorizontino recebe o Ponte Preta nesta segunda-feira (30), às 21h (de Brasília), no Jorjão, em Novo Horizonte (SP), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Tigre terminou a última rodada na liderança com 51 pontos, no entanto, com o resultado positivo do Santos neste sábado, o topo da tabela foi "roubado" momentaneamente pelo Peixe. Em caso de vitória, o time de Eduardo Baptista retorna ao topo da tabela, ficando novamente com um ponto a frente do Alvinegro Praiano. Já o Ponte Preta, continua na luta de se manter longe da zona de rebaixamento, com apena 32 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X PONTE PRETA

29ª RODADA - SÉRIE B - CAMPEONATO BRASILEIRO



📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Jorjão, em Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; César Martins, Rafael Donato e Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Marlon e Waguininho; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo.



OPERÁRIO (Técnico: Nelsinho Baptista)

Pedro Rocha; Luiz Felipe (João Gabriel), Mateus Silva (Joílson), Sérgio Raphael e Igor Inocêncio; Emerson Santos, Emerson, Ramon e Elvis; Dodô e Gabriel Novaes.