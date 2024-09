New York Giants x Dallas Cowboys: veja horário e onde assistir ao jogo da semana três da NFL

Na última temporada, os Cowboys venceram as duas partidas contra os Giants (Foto: Matthew Swensen/New York Giants)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 09:15 • Nova Jersey (EUA)

Semana quatro da NFL terá um grande clássico para abrir a rodada. O New York Giants recebe o Dallas Cowboys, nesta quinta-feira (26), às 21h15, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. A partida terá transmissão da ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass.

As duas equipes possuem campanha iguais, uma vitória e duas derrotas, mas ambos entraram com expectativas diferentes na temporada. Os Giants seguem em reconstrução, o time de Nova Iorque não possui um quarterback confiável, mas a defesa vem segurando bem os ataques adversários. Grande destaque do time é o wide reciver calouro Malik Nabers, que na última partida, contra os Browns, teve dois touchdowns.

No lado dos Cowboys, a equipe comandada por Mike McCarthy entra pressionada para este jogo. Além de ser contra o maior rival, a equipe que esperava chegar aos playoffs com facilidade, mas perdeu os dois últimos jogos com atuações ruins dos principais jogadores, como Dak Prescott e Trevon Diggs.

✅ FICHA TÉCNICA

New York Giants x Dallas Cowboys

Semana quatro da NFL

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de setembro de 2024, às 21h15m (de Brasília);

📍 Local: MetLife Stadium

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e do NFL Game Pass