Monza x Fiorentina: onde assistir, horário e prováveis escalações

A 20ª rodada do Campeonato Italiano se inicia nesta segunda-feira (13), quando o Monza enfrenta o Fiorentina no Stadio Brianteo, em Monza, na Itália, às 16h45 (horário de Brasília). O confronto será transmitido pelo Disney + (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O Monza ocupa a última posição, com apenas dez pontos, e luta para escapar do rebaixamento, o confronto pode ser um ponto de virada para o time, que busca melhorar sua situação no campeonato. O Fiorentina, está na sexta colocação, com 32 pontos e busca se aproximar dos quatro primeiros colocados para se consolidar na tabela.

Para este jogo, o Monza pode contar com o retorno de Milan Djuric, embora sua participação ainda seja incerta. A equipe também sofre com a ausência de jogadores chave como Danilo D'Ambrosio. Por outro lado, o Fiorentina tem boas notícias com a recuperação de Albert Gudmundsson e espera que Moise Kean, seu principal artilheiro, faça a diferença no ataque.

Monza e Fiorentina se enfrentam nesta segunda-feira (13) (Foto: Divulgação / Fiorentina)

Confira as informações do jogo entre Monza e Fiorentina

✅ FICHA TÉCNICA

MONZA x FIORENTINA

20° RODADA - CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Brianteo, em Monza, na Itália

📺 Onde assistir: Disney+ (straming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MONZA: Turatti; Carboni, Izzo e Pablo Marí; Pedro Pereira, Bondo, Sensi e Birindelli; Maldini, Dany Mota (Djuric) e Caprari. Técnico: Salvatore Bocchetti

FIORENTINA: De Gea; Dodô, Ranieri, Comuzzo e Gosens; Adli e Mandragora; Gudmundsson, Sottil e Colpani; Kean. Técnico: Raffaele Palladino.