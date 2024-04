Flamengo estreia na Libertadores nesta terça-feira (2) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 07:00 • Bogotá (COL)

O Flamengo visita o Millonarios, da Colômbia, nesta terça-feira (2), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Estádio El Campín, em Bogotá, com transmissão da ESPN e do Star+ (streaming).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história. Em 1952, o Rubro-Negro enfrentou o rival fora de casa e foi derrotado por 4 a 1. Na atual edição da competição, a equipe comandada por Tite é cabeça de chave do grupo E, que conta também com o Bolívia (BOL) e o Palestino (CHI).

✅FICHA TÉCNICA

Millonarios x Flamengo

1ª rodada - fase de grupos - Libertadores

Data e horário: terça-feira, 2 de abril de 2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio El Campín, em Bogotá (COL)

Onde assistir: ESPN e Star+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MILLONARIOS

Álvaro Montero; D. Alfonzo, Vanegas, A. Moreno, Arias, J. Hernández; Macalister Silva, Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Cataño; Santiago Giordana. Técnico: Alberto Gamero.

FLAMENGO

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz, e Arrasceta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

O Flamengo busca o quarto título da Libertadores (Foto: Andre Fabiano/Codigo 19/Gazeta Press)