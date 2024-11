Milan x Juventus: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Milan recebe o Juventus neste sábado (23), às 14h (horário de Brasília), no estádio San Siro, em Milão. A partida é válida pela 13° rodada do Campeonato Italiano e será transmitida ao vivo pela ESPN (canal fechado) e pelo Disney+ Premium (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Milan recebe o Juventus neste sábado (22), às 14h (horário de Brasília) (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

O Juventus, comandado por Tiago Motta, é a única equipe invicta no campeonato, com seis vitórias e seis empates, 24 pontos somados e ocupa a 6° posição (dois jogos a menos que o restante dos clubes). A equipe da casa tem 18 pontos, conquistados em cinco vitórias e três empates, na sétima posição.

✅ FICHA TÉCNICA

MILAN x JUVENTUS

13ª RODADA- CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: sábado, 23 de novembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: estádio San Siro, em Milão

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+Premium (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, Koopmeiners, Yildiz. Técnico: Thiago Motta.

MILAN: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernández; Fofana, Reijnders, Chukweze, Pulisic e Rafael Leão; Morata. Técnico: Paulo Fonseca.

