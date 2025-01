Manchester United x Rangers: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Manchester United enfrenta o Rangers pela 7ª rodada da fase de liga da Europa League 2024/25 nesta quinta-feira (23), em Old Trafford, na Inglaterra. A bola rola às 17h (horário de Brasília) e será transmitida pela CazéTV (YouTube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

Atualmente, o Manchester United está na 7ª posição com 12 pontos, sob o comando de Ruben Amorime tem enfrentado uma temporada de altos e baixos. Enquanto o Rangers segue de perto na 8ª colocação e tem mostrado consistência em suas últimas partidas.

Para este jogo, o Manchester United não contará com Lindelöf, Luke Shaw e Jonny Evans, todos lesionados. Antony também está fora, em negociações com o Betis. Do lado do Rangers, as ausências são Jack Butland e John Souttar, lesionados, além de Danilo e Ianis Hagi, inelegíveis para o jogo. Mohamed Diomande cumpre suspensão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

MAnchester United e Rangers se enfrentam nesta quinta (23) (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Manchester United e Rangers (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED x RANGERS

7ª RODADA - EUROPA LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: CazéTV (Youtube);

🟨 Árbitro: Erik Lambrechts-BEL;

🚩 VAR: Bram Van Driessche-BEL.

➡️Ruben Amorim detona Manchester United após derrota: ‘Talvez o pior time da história’

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, Yoro, De Ligt, Martínez, Dalot; Ugarte, Mainoo, Diallo, Fernandes; Hojlund.

RANGERS: Kelly; Jefté, Nsiala, Propper, Tavernier; Raskin, Barron, Yilmaz, Bajrami, Cerny; Igamane.