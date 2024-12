Manchester United x Bournemouth: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Manchester United recebe o Bournemouth neste domingo (22) pela 17ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, na Inglaterra. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

➡️OPINIÃO: Chelsea é o maior favorito em uma competição europeia na história

O United ocupa, no momento, a 13ª posição na tabela da Premier League com 22 pontos. Pelo outro lado, o Bournemouth é o sexto colocado com 25 pontos.

O Manchester United encara o Bournemouth pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED X BOURNEMOUTH

17ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 22 de dezembro de 2024, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Old Trafford, na Inglaterra.

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED: Onana; Lisandro Martínez, De Ligt e Maguire; Mazraoui, Mainoo, Ugarte e Diogo Dalot; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Hojlund. Técnico: Ruben Amorim.

BOURNEMOUTH: Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen e Milos; Christie, Cook e Kluivert; Tavernier, Semenyo e Evanilson. Técnico: Andoni Iraola.