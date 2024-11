Manchester United x Bodo/Glimt: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Europa League

Manchester United e Bodo/Glimt se enfrentam nesta quinta-feira (28), em jogo válido pela 5ª rodada da Europa League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Old Trafford, na Inglaterra. A partida será transmitida pela Cazé TV (streaming). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Bodo/Glimt encara o United pela Europa League (Foto: Reprodução/ Instagram)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER UNITED X BODO/ GLIMT

5ª rodada - EUROPA LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 28 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Old Trafford, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: Cazé TV;

🟨 Árbitro: Lawrence Visser

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MANCHESTER UNITED: Onana; De Ligt, Johnny Evans e Mazraoui; Dalot, Eriksen, Casemiro e Diallo; Garnacho e Bruno Fernandes; Rashford. Técnico: Rúben Amorim.

BODO/GLIMT: Nikita Khaikin, Sjovold, Luras Bjortuft, Nielsen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Maatta, Hogh, Petter Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.