Manchester City x Newcastle: onde assistir, horário e prováveis escalações

Manchester City e Newcastle se enfrentam neste sábado (15), às 12h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra. O confronto válido pela 25° rodada da Premier League terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

A equipe da casa vem de uma derrota frustrante para o Real Madrid por 3 a 2 pelo jogo de ida dos playoffs da Champions League. O City sofreu o gol da virada nos acréscimos e precisa voltar a vencer na Premier League para se manter na tabela. Atualmente, o time ocupa a 5° colocação com 41 pontos e está classificada para a fase de grupos da Liga Europa.

Os visitantes, por sua vez, estão uma posição abaixo do City, com a mesma quantidade de pontos e desvantagem nos critérios de desempate. Na última rodada da Premier, o Newcastle foi derrotado pelo Fulham pori 2 a 1.

continua após a publicidade

Dono do PSG é indiciado em investigação, e aportes no clube estão ameaçados; entenda

Manchester City e Newcastle se enfrentam neste sábado (15) (Foto: Oli SCARFF / AFP)

➡️ Confira os resultados dos jogos de ida dos playoffs da Champions League

Tudo sobre o jogo entre Manchester City e Newcastle (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY x NEWCASTLE

25ª Rodada — Premier League

📆 Data e horário: sábado-feira, 15 de fevereiro de 2025, às 12h (de Brasília);

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra;

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming);

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

CITY: Ortega; Matheus Nunes, Stones, Aké e Gvardiol; Kovacic; Savinho, Bernardo Silva, Foden e Marmoush; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional