Maccabi Tel Aviv e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (30), em jogo válido pela oitava e última rodada da fase de liga da Uefa Europa League. A bola às 17h de Brasília (20h de Lisboa), no Stadion FK Partizan, na Sérvia. O duelo terá transmissão de Band e CazéTV (YouTube) para o Brasil, além do Sport Tv 5 em Portugal. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video.

continua após a publicidade

A equipe de Israel tem seis pontos e ocupa a 29ª colocação e tem chances remotas de vaga no mata-mata. Por sua vez, os portugueses estão na 25ª posição, uma fora da zona de classificação aos 16 avos de final, com oito pontos.

Tudo sobre o jogo entre Maccabi Tel-Aviv e Porto (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Maccabi Tel-Aviv x Porto

8ª RODADA - FASE DE LIGA - EUROPA LEAGUE

📆 Data e horário: quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília) ou 20h (de Lisboa);

📍 Local: tadion FK Partizan, na Sérvia;

📺 Onde assistir: Band e CazéTV (Brasil); Sport Tv 5 (Portugal)

🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA);

🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) E Erwan Finjean (FRA);

🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti acredita que Vini Jr priorizará a glória ao invés de acordo com clube da Arábia Saudita

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MACCABI TEL-AVIV (Técnico: Žarko Lazetić)

Sluga; Asante, Sotjic, Nachmias, Revivo; Sissolho, Overeem, Peretz; Patati, Davida, Turgeman.

PORTO (Técnico: Martin Anselmi)

Diogo Costa; João Mário, Pérez, Tiago Djaló, Otávio, Francisco Moura; Alan Varela, Nico; Mora, Galeno; Samu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte