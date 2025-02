O Lyon recebe o Reims, nesta sexta-feira (16), pela 21ª rodada do Campeonato Francês. A bola vai rolar a partir das 11h (de Brasília), no Groupama Stadium, em Lyon, com transmissão da CazéTV (YouTube). ➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo marca, Durán brilha e Al-Nassr vence no Campeonato Saudita

Em confronto direto pela Ligue 1, o Lyon enfrenta o Reims em sua casa, buscando recuperação após um período de instabilidade. A equipe viu a saída do técnico Pierre Sage e a chegada de Paulo Fonseca, que estreou com derrota. Apesar dos obstáculos, o time de John Textor ainda visa uma vaga na Liga dos Campeões, estando a cinco pontos do Lille, quarto colocado.

O Reims, por sua vez, registra apenas uma vitória nos últimos 13 jogos do Campeonato Francês, aumentando a pressão para melhorar sua posição. A equipe também experimentou mudanças na liderança técnica, com Samba Diawara assumindo interinamente após a saída de Luka Elsner.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Lyon e Reims (onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações) ⬇️

✅ FICHA TÉCNICA

Lyon x Reims

21ª Rodada — Campeonato Francês

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)

Perri; Tagliafico, Niakhate, Mata, Kumbedi; Tolisso, Matic, Veretout; Nuamah, Lacazette, Cherki.

Reims (Técnico: Samba Diawara)

Diouf; Akieme, Kipre, Okumu, Buta; Atangana, Patrick, Kone; Nakamura, Diakite, Ito.

❌ Desfalques: Abdoul Kone, Teddy Teuma, Mohammed Daramy e Yaya Fofana.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade