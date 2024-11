Pela Youth League, Lille e Juventus duelam nesta terça (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 00:30 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (05), Lille e Juventus Sub-19 jogam pela UEFA Youth League, o equivalente à Champions League para os talentos das categorias de base que estão disputando a competição no profissional. A partida terá início a partir das 12h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do canal da UEFA.tv; confira as estatísticas do jogo entre Lille e Juventus Sub-19.

Equipe Sub-19 da Juventus é a 11ª colocada na Youth League; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estatísticas de Lille e Juventus Sub-19

A equipe Sub-19 do Lille chega para o jogo de hoje após ter vencido sua partida pelo Campeonato Francês de sua categoria no último sábado (02), contra a equipe do QRM, pelo placar de 3 a 2. Em seus últimos cinco jogos, somando todas as competições, são três vitórias, um empate e uma derrota. No campeonato nacional, o Lille está em sexto colocado de seu grupo, com 16 pontos. Já na Youth League, a equipe francesa se encontra na 16ª posição, com cinco pontos em três jogos.

Já o Sub-19 da Juventus vem de derrota na Liga dos Campeões para os jovens da categoria de base dos clubes europeus. Em seu último jogo, diante do Stuttgart, a Velha Senhora perdeu pelo placar de 3 a 2. No entanto, os italianos tem um ponto a mais do que seu rival francês, com seis pontos somados, com vitórias diante de Leipzig e PSV, ocupando a 11ª posição na competição.

Palpites para o jogo

Para o jogo de hoje pela UEFA Youth League, é difícil cravar um favorito para a vitória, muito também por ser uma competição de base, além de as equipes possuírem basicamente o mesmo retrospecto na competição, com diferença apenas de um ponto. Jogando em casa, os franceses tiveram três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A boa fase jogando em seu domínio pode ser o diferencial para o Lille; confira as estatísticas do jogo em tempo real.

➡️ Confira todas as estatísticas em tempo real de Lille e Juventus Sub-19

⚽Escalações prováveis de Lille e Juventus Sub-19

Lille

Samy Merzouk; Lucas Mbamba, Lilian Baret, Isaac Cossier e Dimitri Lucea; Victor Bonnechère; Adame Faiz, Ramses Imbondo, Soriba Diaoune e Ruben Akalé; Younes Lachaab - Técnico: Stephane Pichot.

Juventus

Radoslaw Zelezny; Federico Savio, Javier Gil, Bruno Martinez Crous e Filippo Pagnucco; Francesco Crapisto, Adam Boufandar e Valdes Ngana; Alessio Vacca, Diego Pugno e Gabriele Finocchiaro - Técnico: Francesco Magnanelli.